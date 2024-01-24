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İzmir'de tabancayla yaralanıp otomobille kaçarken kaza yapan kişi öldü

AA AA
24.01.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanan ve otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de tabancayla yaralanıp otomobille kaçarken kaza yapan kişi öldü

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen kazada, silahla yaralandığı belirlenen R.B, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

R.B, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, R.B'yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde dün 34 HIP 327 plakalı otomobilin devrildiği ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, sürücünün silahla sırtından yaralandığı belirlemişti.

Polis yaptığı incelemede, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini ve aracın R.B. adına kiralandığını tespit etmişti.

Ayrıca, olayın 9168 Sokak'ta meydana geldiği ve sürücünün olay yerinden kaçarken kaza yaptığı saptanmıştı.

İzmir'de tabancayla yaralanan kişi otomobille kaçmaya çalışırken kaza yaptı

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Karabağlar tabanca

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