YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

AA AA
02.02.2024 06:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası konvoylu tepki gösterdi.

İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Oğuz Erge'nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Taksiciler de cenaze nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması." diye konuştu.

Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

OLAY

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli’nin 2023 yılı asayiş verileri açıklandıDenizli’nin 2023 yılı asayiş verileri açıklandı
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına sahip çıktıJandarma ekipleri sokak hayvanlarına sahip çıktı
Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eserTopçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser
Anahtar Kelimeler:
İzmir gasp taksi konvoy taksi şöförü

İzmir Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Leman eczanesi
Buca
Kafkas eczanesi
Bayrakli
Aslan eczanesi
Bornova
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Toker eczanesi
Kinik
Pinar eczanesi
Bayrakli
İpek eczanesi
Menderes
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.