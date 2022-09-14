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İzmir'de taksiden hırsızlık kamera görüntülerinde

14.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de taksiden hırsızlık kamera görüntülerinde

İZMİR (AA) - İzmir'de, bindiği takside şoförün kendisinden erken dışarı çıkmasından faydalan şüphelinin, otomobilin güneşliğindeki paraya çalması araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Konak'ta 8 Eylül'de Özer Yücedağ'ın (65) kullandığı taksiye binen genç bir kadın, Basmane semtinden araçtan inmek istedi.

Araç içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şoförün eşyasını indirmek için bagaja yöneldiği sırada, araçta oyalanan zanlının, güneşlikteki parayı alıp indiği görülüyor.

Durumu fark eden sürücünün, güneşliği kontrol etmesi ve ardından şüphelinin yanına giderek konuşması da görüntülere yansıdı.

Daha sonra taksiye tekrar binen zanlının, "Gel dayı, karakola gideceğiz seninle. Ben üstümü başımı arattıracağım." dediği anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

Taksi şoförünün, ameliyat olduğunu gösterip, "Hepsini sıyırdın ya, bir tane beşliği bıraktın. Parayı ver." dediği de kayıtlarda yer aldı.

Tartışmanın ardından araçtan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Taksi şoförü Yücedağ, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık taksi konak

İzmir Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

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