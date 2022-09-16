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İzmir'de taksinin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

16.09.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de taksinin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, taksinin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki 35 T 6273 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan taksideki F.N.B. (21) ve Z.B. (52) sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi​​​​​​​ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetteki hafif yaralı Y.A. (46) ise ayakta tedavi edildi.

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İzmir Menderes taksi kaza

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