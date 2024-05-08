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İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

AA AA
08.05.2024 07:25
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İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Basmane semtinde bulunan iki katlı tarihi binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Çevredeki işletmelerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tarihi binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir İtfaiye basmane konak

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