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İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 10.04.2020 00:33 | Son Güncelleme

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.Ö. (20) ile Burak Şahin (20), Yenigün Mahallesi'nde karşılaştı.

Burada çıkan tartışma sonucu B.Ö, Burak Şahin'i bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yaralanan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.Ö, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ö. mahkemedeki ifadesinde Burak Şahin'i bıçakladığını itiraf etti. İfadesinin ardından zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bıçak Buca İzmir öldüren tutuklandı

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