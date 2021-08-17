İzmir'de tartıştığı kadının evini yakmaya çalıştığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir’in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kadının evini yakmaya çalıştığı iddia edilen kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.B'nin evini ateşe verdiği öne sürülen Sinan G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sinan G, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

E.B. ile Sarıyer Mahallesi'nde dün tartışan Sinan G'nin, tartışmanın ardından E.B'nin kızının bulunduğu evini yakmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Vatandaşlarca darbedilen Sinan G, bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kalabalığın elinden kurtarılarak gözaltına alınmıştı.



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