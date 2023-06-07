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İzmir'de tartıştığı kişiyi darbeden döner bıçaklı saldırgan tutuklandı

07.06.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir fırında tartıştığı kişiyi darbedip döner bıçağıyla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de tartıştığı kişiyi darbeden döner bıçaklı saldırgan tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi Ekrem Akurgal Caddesi'nde unlu mamuller satışı yapan fırına döner bıçağıyla gelen K.K. (23), henüz bilinmeyen nedenle çalışanlardan İ.G. (42) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, İ.G'yi darbederek, döner bıçağıyla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüphelinin bir taksi durağında olduğunu tespit eden polis ekipleri, K.K'yi ikna etmeye çalıştı.

Ekipler, döner bıçağını savurarak direnmeye çalışan K.K'yi havaya ateş açıp biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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