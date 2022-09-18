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İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

18.09.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Egekent 2 Mahallesi Pazar yeri yakınında Enes Çöpürkaya (20) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.H.K. (20) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.K. Çöpürkaya'yı bıçaklayıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Çöpürkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli M.H.K'yı evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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