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İzmir'de tefecilik yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

09.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tefecilik yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A'nın yüksek faizle borç para verip senet yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adreste şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 25 senet, senet koçanı ve 25 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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