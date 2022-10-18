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İzmir'de tekneden denize düşen balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

18.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tekneden denize düşen balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de tekneden denize düşen balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden düştüğü denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Gülbahçe Mahallesi'nde tekneyle açıldıktan sonra denize düşen Hilmi Çakı'yı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, helikopter, dalgıç adamlar ve deniz polisi ekipleri katılıyor.

Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

- Olay

Gülbahçe Mahallesi'nde, Mustafa Bulut ile balık avına çıkan Hilmi Çakı, ağ atmak isterken denize düşmüştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzmekte zorlanan Mustafa Bulut ise çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Kaybolan Hilmi Çakı için arama çalışmaları başlatılmıştı.

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