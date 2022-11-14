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İzmir'de temizlik malzemesi ambalajlarında 895 litre etil alkol ele geçirildi

14.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "oto cam suyu" ve "yüzey temizleyici" ambalajlarıyla satışa sunulmuş 895 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere kaçak şekilde üretilen etil alkolün sosyal medya siteleri üzerinden, "oto cam suyu" ve "yüzey temizleyici" görünümünde pazarlandığını belirledi.

Çiğli ilçesindeki iki kargo şubesi ile bir depoya baskın düzenlendi.

Yapılan aramamalarda "oto cam suyu" ve "yüzey temizleyici" ibarelerinin yer aldığı etiketler bulunan bidonlarda, 895 litre etil alkol ile 5 bin 100 taklit etiket ele geçirildi.

Adreslerde bulunan Ö.A, M.K ve B.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiğli operasyon

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