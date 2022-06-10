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İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

10.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarmanın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, terör örgütü PKK/KCK YPG/PYD'ye üye olduğu iddiasıyla aranan N.A, E.C. ve İ.H.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.K. ve O.F.A. da Aliağa ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişiye defalarca para gönderdiği tespit edilen Suriyeli R.E.S'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi.

Şüpheli, Konak ilçesinde gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö pkk DEAŞ

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