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İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA AA
02.07.2024 10:03
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Express


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Gözaltı İzmir DEAŞ operasyon yakalandı

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