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İzmir'de terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yargılanan avukat beraat etti

07.06.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan avukat Aryen Turan'ın beraatına karar verildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aryen Turan, avukatları, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ile Fransa, Hollanda ve İspanya'dan baro temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu olayın "ağır eleştiri" olduğunu, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına hükmetti.

SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

İzmir Barosunun 22 Ekim'deki olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmış, genel kurula ara verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmış, Turan hakkında İzmir Barosuna kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu.

Gözaltına alınan Turan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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