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İzmir'de terör propagandası suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı

AA AA
07.03.2024 14:30
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İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan ve cezaevindeki örgüt mensuplarına para yatırdıkları öne sürülen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü MLKP ve TKP/ML'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da sosyal medya hesaplarından örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi, ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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operasyon propaganda terör örgütü

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