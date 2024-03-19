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  4. İzmir'de TİS görüşmelerinden sonuç alamayan Büyükşehir Belediyesi işçileri eylem yaptı

İzmir'de TİS görüşmelerinden sonuç alamayan Büyükşehir Belediyesi işçileri eylem yaptı

AA AA
19.03.2024 13:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi bir grup işçi, iki ayı aşkın süredir devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Konak Pier önünde toplanan çok sayıda işçi, "Sadaka Değil Toplu Sözleşme" yazılı pankart açarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden ve 4 şirkette yaklaşık 5 bin 500 işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinden sonuç alınamadığını söyledi.

Görüşmelerin üzerinden iki ayı geçtiğini anımsatan Atalay, herhangi bir ilerleme sağlanamadığı için eylem kararı alındığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin maaşlara yaklaşık yüzde 30 zam teklif ettiğini savunan Atalay, "Bu rakam açıklanan enflasyonunun altında. Belediye, yaptığı bu teklifle bizi eyleme, protestoya, greve zorluyor. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz." dedi.

Türk-İş İzmir 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak da bir an önce masanın yeniden kurulup TİS görüşmelerinin sonuçlanmasını istediklerini kaydetti.

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