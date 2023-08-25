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İzmir'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin çalıştay başladı

25.08.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi tarafından İzmir'de düzenlenen "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi Çalıştayı" başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Kaya Termal Otel'de düzenlenen çalıştayın açılışında, etkinlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının tüm boyutlarıyla ele alınacağını söyledi.

Çalıştayda Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa mahkemelerinin kararlarını irdeleyeceklerini, yurt dışındaki uygulamaları tartışacaklarını ifade eden Sağlam, ortaya çıkacak metnin yol gösterici nitelikte olacağını belirtti.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise 2 gün sürecek çalıştayda, "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müdahale", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarının yargılanması" gibi konularda oturumlar yapılacağını bildirdi.

Çalıştayda Almanya ve Avusturya'dan da katılımcılar da olduğunu kaydeden Çolak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban da çalıştayın İzmir'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştayın açılışına, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç da katıldı.

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