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İzmir'de torununu öldürmekle suçlanan zanlıya ev hapsi cezası

06.01.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de torununu öldürmekle suçlanan zanlıya ev hapsi cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde torununu pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 94 yaşındaki kişiye ev hapsi cezası verildi.

Hasköy Mahallesi'nde tartıştığı torunu Halit N'yi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 94 yaşındaki H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliye çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

-Torununu kazara vurduğunu söyledi

Zanlının ifadesinde, torununun sık sık kendilerini tehdit ettiğini, olay günüde tartışma sorasında torununu korkutmak için havaya ateş etmek istediğini, yaşanan arbede sırasında kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Hasköy Mahallesi'nde 4 Aralık'ta H.N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulunmuş, eve gelen sağlık ekiplerince Halit N'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, H.N. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darp ettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenilmişti.

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