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İzmir'de torununun ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan dede adli kontrolle serbest

03.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de torununun ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan dede adli kontrolle serbest

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun, yem karma makinesinin içinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan dedesi hakkında adli kontrol kararı alındı.

Gökçen Mahallesi'nde dün bir çiftlikte yem karma makinesinin içinde Z.K.Y'nin (5) cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan dede M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen dede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İzmir'in Tire ilçesinde dün 5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulunmuş ve dedesi gözaltına alınmıştı.

M.T'nin ilk ifadesinde, çiftlik çevresinde oynayan torunu Z.K.Y'nin traktör kepçesiyle yem döktüğü karma makinesinin içine girdiğini görmediğini, kan görmesi üzerine makineyi durdurduğunu söylediği öğrenilmişti.

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