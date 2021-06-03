İzmir'de trafik kazası : 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde Ferhat E. idaresindeki 35 AF 1134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aydınlatma direğine daha sonra bariyere çarptı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ali E. ile Erkan A. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Ali E. ve Ferhat E. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erkan A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü verilen trafik, otomobilin çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından normale döndü.



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