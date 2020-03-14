İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Konak istikametine giden Ömer Ünal idaresindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası mevkisinde tramvay yoluna girerek aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılına Numan Çelik'in (23) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.