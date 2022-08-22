İzmir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde beton bariyere çarptıktan sonra takla atan taksinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdris Y'nin kullandığı 35 T 5774 plakalı taksi, Altınyol Turan mevkisinde beton bariyere çarptı, ardından da takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



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