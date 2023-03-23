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İzmir'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Erzincan'da toprağa verildi

23.03.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay çavuş Ömer Can Yıldıztaş (23), memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Erzincan'da toprağa verildi

Terzibaba Camisi'ne getirilen Yıldıztaş'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Yıldıztaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 Mart'ta, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü astsubay çavuş Ömer Can Yıldıztaş hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan İzmir

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
12:34
İkindi
16:00
Akşam
18:43
Yatsı
20:01
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