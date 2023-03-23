İzmir'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Erzincan'da toprağa verildi

Terzibaba Camisi'ne getirilen Yıldıztaş'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Yıldıztaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 Mart'ta, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü astsubay çavuş Ömer Can Yıldıztaş hayatını kaybetmişti.

