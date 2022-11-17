YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hastanede vefat etti

İzmir'de trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hastanede vefat etti

17.11.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Selçuk ilçesinde trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zeytinköy Mahallesi'nde 13 Kasım'da İlayda Öztürk'ün kullandığı otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada, Öztürk ve babası Hüseyin Öztürk (55) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İlayda Öztürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztürk, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan baba Hüseyin Öztürk ise Selçuk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öztürk için bugün Selçuk Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'na defnedildi.

İlayda Öztürk'ün Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandıİzmir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacakVan Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak
Ankara’da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölüAnkara’da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Selçuk

İzmir Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:01
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.