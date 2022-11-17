İzmir'de trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hastanede vefat etti

Zeytinköy Mahallesi'nde 13 Kasım'da İlayda Öztürk'ün kullandığı otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada, Öztürk ve babası Hüseyin Öztürk (55) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İlayda Öztürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztürk, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan baba Hüseyin Öztürk ise Selçuk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öztürk için bugün Selçuk Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'na defnedildi.

İlayda Öztürk'ün Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

