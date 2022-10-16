İzmir'de trafikte yol verme kavgasında 1 kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte yol verme konusunda çıkan kavgada, kafasına kaldırım taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, otomobil sürücüsü K.Y. ile başka bir araçtaki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bir kişi, K.Y'nin kafasına kaldırım taşıyla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan K.Y, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



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