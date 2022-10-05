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İzmir'de tramvay durağı güvenlik görevlisinin ölümüyle ilgili yargılanan sanığa 6 yıla kadar hapis istemi

05.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tramvay durağı güvenlik görevlisinin ölümüyle ilgili yargılanan sanığa 6 yıla kadar hapis istemi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, tuvalete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın ölümüne neden olan sürücü hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onaylı'nın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, maktulün, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koşarak geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğine yer verildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, yüksek hızla ve tedbirsiz şekilde yaya geçidine yaklaşan sürücünün kazanın oluşumunda hatasıyla etken olduğu belirtildi.

İddianamede sanık hakkında, "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.

- Olay

Konak ilçesinde 20 Eylül'de, B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, tuvalet ihtiyacı için yolun karşısına geçmeye çalışan tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarpmış, kazada yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan otomobili sürücüsü, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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