YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 22.07.2020 07:29 | Son Güncelleme

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kalem Adası açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 sığınmacıyı kurtardı.

Denizköy açıklarında da lastik bot içerisinde geri itilen 17 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı

‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı

İhracatın önündeki engeller kalktı çiftçi psikolojik olarak rahatladı

İhracatın önündeki engeller kalktı çiftçi psikolojik olarak rahatladı

Nilüfer Belediyesi işbirliği imkanlarını değerlendirdi

Nilüfer Belediyesi işbirliği imkanlarını değerlendirdi

Güvenlik görevlisi susuz kalan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Güvenlik görevlisi susuz kalan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Görev yeri değişen kaymakamlara veda yemeği

Görev yeri değişen kaymakamlara veda yemeği

İzmir Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:38
Yatsı
22:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Türkan Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.