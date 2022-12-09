İzmir'de Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak değerleri "Kardeşlik Destanı" gösterisiyle sunuldu

SOCAR Türkiye'nin ev sahipliğinde Aliağa Enka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen gösteriyle ilgili şirketin İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin insanların hafızasına kazınmasını dans gösterisiyle sunmak istediklerini belirtti.

Yusifov, iki ülke kardeşliğinin önemine dikkati çekerek, "Gencinden yaşlısına bugün burada bulunanlar, birlikteliğimizi akrabalarına, tanıdıklarına, dostlarına anlatsın. Bu birlikteliğimizin aslında ne kadar uzun yıllardan bugüne geldiğini ve bundan sonra da yüzyıllar boyunca devam edeceğini herkese anlatalım." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan 70 dansçının bir araya geldiği gösterimde, Oğuz Türklerinin bilgesi Dede Korkut'tan başlayarak "Nuh Tufanı", "Sarı Gelin", "Çanakkale ve Kafkas İslam Ordusu", "İki Büyük Lider", "İki Büyük Şair" gibi tarihi konular yer aldı.

İki perdeden oluşan ve 90 dakika süren gösteri, sahne kostümleri ve danslarıyla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programa, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar ve SOCAR Türkiye çalışanları katıldı.

