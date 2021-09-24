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İzmir'de uçuruma yuvarlanarak yanan araçta ceset bulundu

24.09.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uçuruma yuvarlanarak yanan araçta ceset bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, deniz kenarında uçurumdan yuvarlanan ve yanan hafif ticari araçta ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Balıklıova Mahallesi'nde deniz kenarında bir hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanıp yandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçta inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset buldu.

Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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