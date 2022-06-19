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İzmir'de üniversite öğrencileri aşevleri için bahçede kalan kirazları topladı

19.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasada katılan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinden Alp Efe: - "Geleceğin ziraat mühendislerine çok büyük bir rol düşüyor"

İZMİR (AA) - KÜRŞAT GÜRBÜZ - Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen "Gönüllü Hasat Projesi"ne katılan ziraat fakültesi öğrencileri, aşevlerine gönderilmek üzere İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kiraz hasadı yaptı.

İlçeye bağlı Beşpınar köyünde, işçi maliyetini karşılamayacağı için toplanmayan kirazlar, bahçede bir araya gelen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 43 öğrenci tarafından hasat edildi.

Kirazlar, paketlere konarak ihtiyaç sahipleri için Konak'taki 2 aşevine gönderildi.

Etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, AA muhabirine, 2 yıl önce başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasını sürdürdüklerini kaydetti.

Kampanyada ana ortaklarının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) olduğunu belirten Güngören, şöyle konuştu:

"Genelde tüm dünyada üretilen gıdanın üçte 1'i ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu durum maalesef ülkemizde de benzer bir durumda. Tüm amacımız gıda kayıp ve israflarıyla mücadele ederek gıda kaybının önüne geçmek. Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğümüz bu kampanyada öncelikle bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Tüketicilerin bilinçlenmesiyle gıda kayıp ve israflarıyla mücadele ederken küçük davranış değişiklikleri sayesinde büyük kazanımlar elde etmelerini amaçladık."

- "Çiftçilerimizin bahçesinde kalan ürünlerini toplamaya çalışıyoruz"

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi ise "Gönüllü Hasat Projesi"ni, FAO ile İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde yürüttüklerini kaydetti.

Projenin ana amacının, ziraat fakültesinde okuyan öğrencilerin tarlada, bağda, bahçede kalan ürünlerin hasat edilmesiyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve onları tarımla bir araya getirmek olduğunu belirten Çiftçi, "Burada biz, özellikle çiftçilerimizin bahçesinde kalan ürünlerini toplamaya çalışıyoruz. Bu ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere aşevlerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Alp Efe, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Alp Efe, şunları söyledi:

"Günümüzde özellikle pandemiden sonra gıda güvenliği, güvenirliği ve gıda tedarikinin çok önemli olduğunun farkındayız. Biz geleceğin ziraat mühendislerine çok büyük bir rol düşüyor. Biz de bu alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Gönüllü Hasat Projesi ile de bahçede kalmış ve hasat edilmemiş, ekonomik değeri olmayan ürünlerin biz öğrenciler tarafından gönüllü bir şekilde hasat edilip ihtiyaç sahiplerine, aşevlerine, sosyal yardım kuruluşlarına dağıtılmasını sağlayan proje ortaklarına teşekkür ediyoruz."

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