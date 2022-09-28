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İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı

28.09.2022 04:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkisinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. (27) idaresindeki 35 APN 759 plakalı cipi durdurdu.

Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı.

Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kovalamaca sırasında E.A'nın aracı, Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan kavşakta H.S'nin (40) kullandığı 35 APC 002 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

E.A'ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

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