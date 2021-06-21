YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

21.06.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 14-20 Haziran'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 124 gram esrar, 4 gram kokain, 6 gram eroin, 814 uyuşturucu hap, 244 gram sentetik uyuşturucu, 6 tabanca, 2 tüfek, 6 şarjör ve 143 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 59 şüpheliye işlem yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldıİzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.