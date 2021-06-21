İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 14-20 Haziran'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 124 gram esrar, 4 gram kokain, 6 gram eroin, 814 uyuşturucu hap, 244 gram sentetik uyuşturucu, 6 tabanca, 2 tüfek, 6 şarjör ve 143 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 59 şüpheliye işlem yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.



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