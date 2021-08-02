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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

02.08.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 109 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Peşrefli Köyü'nde V.B'nin tarlasına Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesiyle drone destekli düzenlenen operasyonda ekipler, boyları 1 ile 3 metre arasında değişen 109 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

V.B'nin evinde arama yapan ekipler, 812 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, av tüfeği ve bu tüfeğe ait 43 fişek ile bir silaha el koydu.

Gözaltına alınan V.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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