YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

07.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, üzerinde 1112 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi, Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'ta durdurdu.

Üst araması gerçekleştirilen zanlıın üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştüAv sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandıİzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu konak uyuşturucu hap

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:15
İkindi
16:50
Akşam
19:41
Yatsı
20:59
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.