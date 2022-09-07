İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, üzerinde 1112 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi, Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'ta durdurdu.

Üst araması gerçekleştirilen zanlıın üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.



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