İzmir'de uzun yıllar sonra doğada kurt görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'de Doğa Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalışma kapsamında uzun yıllar sonra ilk kez bir kurt, fotokapanla görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin kadim üretim havzalarının tespiti için yürütülen araştırmada belirlenen alanlarda izleme ve görüntüleme çalışması yapıldı.

Batı Anadolu'da doğal yaşam ortamında nesli tükendiği düşünülen kurtlar, uzun yıllar sonra ilk defa görüntülendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Derneği Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, İzmir'de bir kurdun kayıt altına alınmasının umut verici olduğunu belirtti.

Kurtların insan kaynaklı faktörler nedeniyle bütün Anadolu'da büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu tür aslında karaca, geyik, yaban domuzu gibi yabani otoburlarla besleniyor. Yabani otoburların doğada neredeyse yok olması sonrasında besin bulmakta güçlük çeken kurtlar, evcil hayvan sürülerine saldırabiliyor ve insan - kurt çatışması bu noktada gündeme geliyor. Yani kurtlar, doğadaki denge bozulduğunda insanlarla daha sık etkileşime giriyor. Diğer yandan kurtlar yok olduğunda veya sayıları azaldığında yaban domuzlarının popülasyonları çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Oysa sağlıklı bir ekosistemin göstergelerinden birisi olan kurtların yaşadığı bölgelerde bu tür sorunlar çok daha az yaşanıyor."