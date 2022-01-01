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İzmir'de vatandaşlar sabah namazında buluştu

01.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de vatandaşlar sabah namazında buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'deki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı düzenlendi.

Kent genelindeki 30 camide düzenlenen program kapsamında çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte camilere gelerek sabah namazını kıldı.

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Bilal Saygılı Camisi'ndeki programın ardından AA muhabirine, sabah namazı buluşmalarını ilçelerde rutin bir şekilde yaptıklarını söyledi.

İnsanları camiyle buluşturmak istediklerini belirten Sezik, "Amacımız kardeşliğimizi geliştirmek, milli ve manevi değerlerimize katkıda bulunmak. Sevgimizi arttırmak ve her kesimi kucaklamak istiyoruz. Çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler ve hocalarımızla büyük bir heyecanla buradayız. Tek düşüncemiz var. İyi bir vatandaş olmak ve Allah'a iyi bir kul olmak." dedi.

Namazın ardından vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ve simit ikram edildi.

Programa MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

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İzmir Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

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