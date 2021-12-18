İzmir'de yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde güvenlik güçlerinden kaçtıktan sonra yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri Gökçen Mahallesi çıkışında "dur" ihtarına uymayan ve ilçe merkezine giden aracı polis ekiplerine bildirdi.

İlçe girişinde önlem alan polis ekiplerinin "dur" ihtarına da uymayan aracı ekipler İnönü Caddesi'nde yakaladı.

Ekipler yaptıkları incelemede araçtaki 3 şüphelinin yakalanmadan önce içinde yaklaşık 1 kilogram esrar bulunan poşeti yol kenarına attığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö, S.A. ve U.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz