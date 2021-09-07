İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Bülent Can'ın (41) üst katında oturan ablası, kontrol etmeye gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Can'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz