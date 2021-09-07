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İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

07.09.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Bülent Can'ın (41) üst katında oturan ablası, kontrol etmeye gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Can'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

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