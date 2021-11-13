İzmir'de yanından çalışan işçi tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazar yerinde yanında çalışan işçi tarafından darbedilen manav, yaşamını yitirdi.

Bengisu Mahallesi'ndeki Malazgirt Sokak'ta kurulan pazarda meyve sebze satan İsmail Duran (57) ile yanında çalışan N.K. (37) arasında tartışma çıktı. N.K'nin darbetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Duran, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İsmail Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, N.K'nin psikiyatrik tedavi gördüğü ve yaklaşık 5 yıldır pazarlarda İsmail Duran'ın yanında çalıştığı öğrenildi.



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