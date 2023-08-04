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İzmir'de "yanlış kanser teşhisi" iddiasıyla ilgili suç duyurusu

04.08.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de özel bir laboratuvarın kanser teşhisi koyduğu kadının, kemoterapi tedavisine başlanmasından sonra başka bir hastayla raporların karıştırıldığının ortaya çıktığı yönündeki iddialarla ilgili laboratuvarda görevli uzman doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yanlış kanser teşhisi nedeniyle mağdur olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Sena K.'nın avukatı Fatih Volkan, AA muhabirine müvekkilinin göğsündeki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye başvurduğunu, biyopsi için laboratuvara yönlendirildiğini, yapılan testler sonucu kanser teşhisi konduğunu söyledi.

Acil ameliyata alınması istenen müvekkilinin İstanbul'da da bir özel bir hastaneye başvurduğunu, yeniden test istendiğini, bu süreçte ilk doz kemoterapi tedavisine başlandığını aktaran Volkan, "İstanbul'da yapılan testin sonuçları beklenirken İzmir'de müvekkilimle raporları karıştırılan hastanın doktoru bir karışıklık olduğunu fark ediyor. Doktorun hastanın belirtileri ile sonuçların uyuşmadığını söylemesi üzerine laboratuvara başvuru yapılıyor. Aynı gün test veren iki kişinin sonuçlarının karıştığı ortaya çıkıyor." dedi.

Müvekkilinin bu süreçte gereksiz yere kemoterapi tedavisi gördüğünü, psikolojik sorunlar yaşadığını aktaran Volkan, "Laboratuvardaki uzman doktor hakkında taksirle yaralamaya neden olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

İzmir'de özel bir laboratuvarın kanser teşhisi koyduğu kadının, kemoterapi tedavisine başlamasından sonra laboratuvarın raporları karıştırdığı iddiasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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İzmir kanser teşhisi

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