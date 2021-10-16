YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de yanmış ceset üzerinde yapılan "yeniden yüzlendirme" 3 yıllık cinayeti çözdü

İzmir'de yanmış ceset üzerinde yapılan "yeniden yüzlendirme" 3 yıllık cinayeti çözdü

16.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis adli antropologlar tarafından yeniden yüzlendirme çalışması uygulanan cesetle ilgili bilgilerin kayıp kadınların yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılması sonucu cesedin Özler Yörük'e ait olduğu tespit edildi - Cinayete ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 2018 yılında ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesede ilişkin soruşturmada "yeniden yüzlendirme" çalışması yapan polis, cinayeti aydınlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık 2018'de Çamkule Mahallesi 4709 Sokak'taki ormanlık alanda, ileri derecede yanmış halde bulunan cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Cenazenin defnedilmesi nedeniyle mezar açılarak polis adli antropologlar tarafından yeniden yüzlendirme çalışması uygulanan cesetle ilgili bilgiler, o tarihte kayıp başvurusu bulunan 796 kadına ait verilerle karşılaştırıldı. Kayıp kadınların akrabalarından alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu cesedin Özler Yörük'e (33) ait olduğu tespit edildi.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrası Yörük'ün çevresindeki kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, 12 Ekim'de İzmir, Malatya ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 13 kişiyi gözaltına aldı.

- İşkenceyle öldürme itirafı

Zanlıların çapraz sorgularında olayın Özler ile erkek arkadaşı olduğunu öne sürdükleri O.A. arasında yaşanan kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini söyledikleri belirtildi.

Bazı şüphelilerin ifadelerinde Yörük'ü alıkoydukları adreste 3 gün işkence yaptıklarını, üzerine kaynar su döktüklerini, yaşamını yitiren kadının cesedini halıya sarıp ormanlık alana götürerek yaktıklarını anlattıkları öğrenildi.

Özler'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen O.A'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öldürülen Özler'in ailesinin ise kızlarının O.A. tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdükleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.A'nın ifadesinin savcılık tarafından alınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
PARTNERSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtıSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtı
GÜNCELLEME - İzmir'de evde bıçaklanmış bulunan iki genç hayatını kaybettiGÜNCELLEME - İzmir'de evde bıçaklanmış bulunan iki genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cinayet

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.