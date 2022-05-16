İzmir'de "yapay zeka" temalı teknoloji buluşması

İZMİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İzmir'in teknoloji yatırımları konusunda rekabet üstünlüğüne sahip bir kent olarak yatırımcılara ideal bir ortam sunduğunu söyledi.

İzmir Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen yapay zeka temalı etkinlik, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilişim vadileri ve Ar-Ge merkezleriyle teknolojideki gücünü artırdığını, üniversitelerin de yapısal bir değişim dönemine girdiklerini söyledi.

Yaşanan devrimin önemli unsurlarından birinin de yapay zeka olduğunu belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içinde tüm yazılımları domine etmesi beklenmektedir. Bazı araştırmalar 10 yıl içinde yapay zeka başta olmak üzere yıkıcı teknolojiler eliyle geliştirilecek dönüşüm neticesinde 30 milyonluk toplam istihdamın 8 milyon kadarının insan gücüyle yapılamayacak işlerden oluşacağını, bu teknolojiler eliyle geliştirilecek ürünlerle yapılabileceğini gösteriyor. Fakat bundan daha fazla iş alanının da dijital etkinlik sahibi bireyler tarafından doldurulacağını öngörmekteyiz.

Yürütülen uluslararası çalışmalara aktif bir şekilde katılım sağlamayı hedeflemekteyiz. Uluslararası düzeyde yürütülen mevzuat ve standardizasyon çalışmaları ile ülkemizin çıkarlarının korunması büyük önem arz etmektedir. Yüksek yaşam standartları ve geniş çaplı üretim olanakları ile rekabet üstünlüğüne sahip İzmir'imiz, yerli ve yabancı yatırımcılara ideal bir yatırım ortamı sunmaktadır."

Vali Yavuz Selim Köşger de İzmir'in dünya kentleriyle yarışması gerektiğini, ülkeden ve dünyadan iddialı beyinleri kente çekmek için 4 teknopark kurulduğunu, 2'si için de hazırlık çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

Yapay zeka alanında Ar-Ge projesi yürüten girişimlerin proje ve ürünlerini sergilediği etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de katıldı.

