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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı

19.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyeti esnasında, 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı

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