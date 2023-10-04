YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını

İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını

04.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde silah imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen baskında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını

Yapılan aramada, el yapımı patlayıcı maddenin yanı sıra tabanca imalatı malzemeleri ele geçirildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüpheliye ait iş yerinde silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 32 adet el yapımı patlayıcı piroteknik madde, 60 tabanca fişeği, 743 adet çeşitli tabanca parçası( icra yayı, kabze, icra milli, namlu vs), 2 ruhsatsız tüfek, 3 bin 607 adet havai fişek ile çok sayıda namlu ucu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de aracın el frenini çekip faciayı önleyen 13 yaşındaki çocuk o anları anlattıSultangazi’de aracın el frenini çekip faciayı önleyen 13 yaşındaki çocuk o anları anlattı
Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldıHatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtıİstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:05
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Dünya eczanesi
Karabaglar
Balkan eczanesi
Gaziemir
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Subaşi eczanesi
Konak
Toker eczanesi
Kinik
Yazal eczanesi
Aliaga
Çigdem eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.