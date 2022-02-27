İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısını kınadı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine düzenlediği saldırıya karşı gösteri düzenledi.

İzmir Ukraynalılar Derneği üyeleri, çocuklarıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Türk ve Ukrayna bayrakları taşıyan grup, "Savaşa hayır", "Saldırıları durdur Rusya" pankartları açarak, Rusya aleyhine sloganlar attı.

Katılımcılardan bazıları, gözyaşlarını tutamadı.

İzmir'de yaşayan Azerbaycanlı ve Kırımlı bir grup Türk de protestoya destek verdi.

Dernek Başkanı Olena Özbek, Ukrayna ulusal marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Özbek, yaptığı konuşmada, Türkiye'ye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Rusya'nın sivilleri de hedef alındığını vurgulayan Özbek, "Dünya olarak hep birlikte biz bu faşizmi durdurmalıyız. En sert yaptırımlarla bu savaşı bitirmemiz lazım. Türk halkı da Kurtuluş Savaşı'nda buna benzer bir direniş gösterdi. Şu anda Ukraynalılar da benzer bir mücadeleyi veriyor ama daha fazla tahribat olmadan bunu en acil şekilde bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Acılarının büyük olduğunu söyleyen Özbek, "Çocuklarımız ölmeye devam ediyor. Rus vatandaşlarına sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı bu savaşa göndermeyin." dedi.

