İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısını protesto etti

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Ukrayna vatandaşları, ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemek için basın açıklaması yaptı.

İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi çok sayıda kişi, çocuklarıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Ukrayna ile Türkiye bayrakları ile "Savaşa Hayır", "Saldırıları durdur Rusya" pankartlarıyla slogan atan Ukraynalılar ülkelerine destek verdi.

Dernek Başkanı Olena Özbek, Ukrayna milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, Rusya'nın saldırısının insani ve askeri suç seviyesini aştığını öne sürdü.

Ukrayna'da anaokulu ve hastanelere ateş edildiğini aktaran Özbek, "Dünyanın bunu durdurması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Ukrayna devletine verilen sözler ve garantiler nerede? Belli ki Avrupa'nın evlerine Rus işgalci girmeden Avrupa ne olup bittiğini anlamayacak. Bu savaşı hep birlikte durdurmamız lazım. Rusya'ya en sert yaptırımlar yapılmalı, ambargo uygulanmalı. NATO Ukrayna hava sahasını korumalı. Ukrayna'nın her türlü kendi bağımsızlığını kazanacağına eminiz. Bundan şüphemiz yok. Dünyanın bugünkü tutumu yarın tüm geleceğini belirleyecek." dedi.

Özbek, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

- "Lütfen savaşı durdurun"

İzmir'de oturan Nina Leonita de gözyaşlarıyla Ukrayna'da anne babasıyla üç yeğeninin yaşadığını söyledi.

Telefonla görüştüğü ailesinden yaşadıkları şehre bomba atıldığını, Rus uçakların dolaştığını öğrendiğini belirten Leonita, "Dün gece hiç uyumadım, onları düşünüyorum. Biz savaş istemiyoruz. Savaşı durdurmak istiyoruz. Bu savaşı ne Rusya ne Ukrayna halkı istemiyor. Bu savaş politik bir savaş. Lütfen savaşı durdurun." diye konuştu.

İnna Marinyet ise Ukrayna'ya söz verenlerin ülkesini yalnız bıraktığını, savaşta suçsuz insanların öldüğünü ifade etti.

