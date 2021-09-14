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İzmir'de yayanın hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

14.09.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yayanın hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

İzmir'de yayanın hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, dün yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yeşillik Caddesi üzeri Karabağlar Belediyesi yakınlarında, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin Sebayittin Çayırtepe (60) olduğunu belirledi.

Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin plakasının 35 ASG 754, sürücüsünün de Burak Y. (34) olduğunu tespit etti.

Zanlının, Menderes ilçesinde yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Burak Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin aracının sol ön camının kırık olduğu ve kaput kısmında ise göçük olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi'nde, Karabağlar Belediyesi yakınlarında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, otomobil çarpmış, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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