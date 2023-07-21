İzmir'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan dayılardan diğeri de öldü

Adalet Mahallesi'nde yeğeni B.M.K (35) tarafından miras meselesindeki anlaşmazlık nedeniyle tabancayla vurulan Cihan K. (49) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince B.M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAY

B.M.K. (35) önceki akşam, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve Cihan K. (49) ile bir araya gelmiş, iki dayısını da tabancayla vurup kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Basri K. yaşamını yitirmişti.

