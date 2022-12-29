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İzmir'de yılbaşında yaklaşık 6 bin polis görev yapacak

29.12.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte yılbaşından 3 gün önce başlayacak güvenlik önlemleri kapsamında havadan ve denizden de uygulama yapılacak.

İzmir'de yılbaşında kutlamaların huzur ve güvenle tamamlanması için yaklaşık 6 bin polis görev başında olacak.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi açık alanlarda yapılacak kutlamalarda alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik çalışma yapıldı.

Kentte 29 Aralık-1 Ocak arasında planlanan ve yaklaşık 6 bin polisin katılımıyla yapılacak çalışmalarda, hırsızlık, kavga ve taciz gibi olaylara karşı takip ve denetim yoğunlaştırılacak.

Tedbirler kapsamında karadaki denetimlerin yanı sıra helikopter ve dron ile havadan, deniz araçlarıyla denizden de uygulama yapılacak.

İzmir'de toplu kutlamanın ilk adreslerinden Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları için de özel tedbirler alındı.

Yılbaşı konserinin planlandığı Gündoğdu'da dron ile görüntü kaydı alınacak.

Kordon'a çıkan yollarda trafik denetiminin yanı sıra asayiş kontrolü de yapılacak.

Otobüs durakları, vapur iskeleleri, metro ve tramvay istasyonların giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Tedbirler kapsamında eğlence merkezlerinde sahte içki denetimleri de gerçekleştirilecek.

Öte yandan Çeşme'ye de yılbaşı için kent merkezinden polis takviyesi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir yilbaşi

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